Ледь не помер на морозі. Поліція врятувала собаку, який загубився: зворушливе відео

Неподалік селища Гоща в Рівненській області поліцейські побачили розгубленого пса породи хаскі. На ньому був ошийник і частина ланцюга, на якому, вочевидь, тримали собаку. Щоб тварина не залишалася сама на морозі, правоохоронці прихистили його.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці Національної поліції України у Facebook розповідає, чим закінчилася ця історія порятунку.

Поліціянти забрали собаку у відділення й взялися розшукувати його власників, а ще зігріти й нагодувати. Оголошення про розшук господарів розмістили у всіх можливих засобах масової інформації, але майже за тиждень ніхто так і не відгукнувся.

Проте тварині знайшли нового господаря за допомогою волонтерів.

До поліцейських звернувся костопільчанин. Тільки-но чоловік побачив оголошення про хаскі сказав, що готовий забрати собаку, якщо не знайдуться господарі. У нього вже є домашній улюбленець такої ж породи.

Зрештою кінологи доставили чотирилапу із Гощі до Костополя.

Тепер грайлива та лагідна Луна познайомилася із новою родиною, зокрема із псом Томом, і живе в хороших руках. До речі, таке ім'я дав собаці новий власник.