Не лікуйте так ГРВІ, щоб не нашкодити: список протипоказаних препаратів

В сезон розгулу гострих респіраторних інфекцій важливо дотримуватися порад лікарів, і не робити безглуздих вчинків.

Як не можна лікувати ГРВІ, розповіла педіатр Світлана Веретенко.

Одразу починати використовувати антибіотики

При деяких вірусних інфекціях температура може підійматись навіть вище 40 градусів. Антибіотики (АБ) не діють на віруси, їх не можна використовувати лише для профілактики ускладнень ("щоб не опустилося", "щоб не було пневмонії").

Нераціональне використання АБ небезпечне розвитком резистентності (стійкості) бактерій. Антибіотики потрібні лише у випадку підтвердженої бактеріальної інфекції. Використовуються лише за призначенням та за рецептом лікаря.

Використовувати противірусні препарати

Це препарати без доведеної ефективності. Вірусів є дуже багато, вони швидко мутують і противірусні препарати неефективні, що підтверджують численні наукові дослідження.

Виняток: деякі препарати щодо вірусу грипу (не ГРВІ, підтверджений вірус грипу на ранніх стадіях захворювання), препарати для лікування деяких штамів герпесу та гепатиту. Для призначення цих препаратів є чіткі покази.

Використовувати гомеопатичні препарати

Принцип "подібне лікується подібним" та мізерні дози діючої речовини не здатні вплинути на організм. Ефект від гомеопатії - ефект плацебо, це неефективно і обтяжливо для вашого гаманця.

Використання фітопрепаратів, ефірних олій - недостатньо ефективні, часто можуть викликати алергічні реакції та бронхоспазм.

Використовувати сиропи від кашлю у дітей до 5-6 років

В складі більшості сиропів від кашлю муколітики - речовини, які розріджують мокротиння, таким чином збільшують його кількість.

Діти до 5-6 років мають слабкий кашльовий поштовх, їм складно відкашляти слиз. Тому використання сиропів від кашлю в ранньому віці можуть погіршити ситуацію. А для дітей до року використання муколітиків вкрай небезпечно.

Використовувати "складні" краплі в ніс

Краплі з антибіотиком - сприяють розвитку антибіотикорезистентності.