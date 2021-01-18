Как лечат COVID-19 в Украине: какие медицинские услуги для пациентов бесплатны

В НСЖУ назвали бесплатные услуги для пациентов с коронавирусом (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине продолжает распространяться и в больницы госпитализируют тех, у кого есть угроза жизни. Для тех, у кого вирус уже подтвержден и у тех, у кого только его подозревают, медицинские услуги могут быть бесплатными.

Как рассказали в Национальной службе здоровья Украины, есть перечень медицинских услуг, которые пациентам предоставляют бесплатно.

Первичная медицинская и амбулаторно-поликлиническая помощь. Украинцы могут пройти тестирование на коронавирус у своего семейного врача, а также получить консультации в случае легкого течения болезни.

Экстренная медицинская помощь в критическом состоянии. Специалисты скорой помощи оценивают состояние пациента и решают – нужно ли больного госпитализировать или оказать помощь по месту вызова. В обоих случаях – бесплатно.

Стационарная медицинская помощь. Этот пакет медицинского обслуживания также бесплатный и сюда входит: тест на COVID-19, лабораторное и инструментальное обследование, медицинская помощь в соответствии со стандартами, кислородная поддержка, интенсивная терапия, медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости.

Все эти медицинские услуги предусмотрены национальным протоколом лечения коронавируса и включены в тариф, по которому НСЖУ оплачивает услуги медицинских учреждений. В среднем на одного пациента с коронавирусом НСЖУ выплачивает около 45 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Минздрава сообщил о вакцинации от коронавируса и объяснил, что будет два этапа.

А также рассказывали о том, что Степанов сделал заявление о необходимости карантина.