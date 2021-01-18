Як лікують COVID-19 в Україні: які медичні послуги для пацієнтів безкоштовні

У НСЖУ назвали безкоштовні послуги для пацієнтів з коронавірусом (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися і в лікарні госпіталізують тих, у кого є загроза життю. Для тих, у кого вірус вже підтверджено й у тих, у кого тільки його підозрюють, медичні послуги можуть бути безкоштовними.

Як розповіли в Національній службі охорони здоров'я України, є перелік медичних послуг, які пацієнтам надають безкоштовно.

Первинна медична та амбулаторно-поліклінічна допомога. Українці можуть пройти тестування на коронавірус у свого сімейного лікаря, а також отримати консультації у разі легкого перебігу хвороби.

Екстрена медична допомога в критичному стані. Фахівці швидкої допомоги оцінюють стан пацієнта і вирішують, чи потрібно госпіталізувати хворого або надати допомогу за місцем виклику. В обох випадках – безкоштовно.

Стаціонарна медична допомога. Цей пакет медичного обслуговування також безкоштовний і сюди входить: тест на COVID-19, лабораторне та інструментальне обстеження, медична допомога відповідно до стандартів, киснева підтримка, інтенсивна терапія, медикаментозна терапія та знеболювання при необхідності.

Всі ці медичні послуги, передбачені національним протоколом лікування коронавірусу і включені в тариф, за яким НСЖУ оплачує послуги медичних установ. В середньому на одного пацієнта з коронавірусом НСЖУ виплачує близько 45 тисяч гривень.

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