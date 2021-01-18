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Степанов сделал заявление о вакцинации от коронавируса: будет два этапа

Киев, Понедельник 18 января 2021 09:57
Степанов сделал заявление о вакцинации от коронавируса: будет два этапа
Максим Степанов рассказал о вакцинации против коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с февраля месяца стартует вакцинация от коронавируса населения из групп риска. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с партией "Слуга народа" и отметил, что прививать от COVID-19 будут в два этапа.

Как сообщает в своем Telegram-канале председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, глава Минздрав рассказал, что сначала в Украину поставят 910 тыс. доз вакцин, в частности 210 тыс. доз вакцины Pfizer по глобальной инициативе COVAX.

Второй этап вакцинации, по словам Степанова, начнется в марте.

"На первом этапе планируется вакцинация 367 тыс. украинцев: врачей, медиков, стариков в специализированных учреждениях, военных в зоне ООС. Второй этап планируется начать в конце марта - он будет включать вакцинацию 2,5 млн украинцев", - сказано в сообщении.

Отметим, что сейчас правительство ведет переговоры с четырьмя производителями вакцин по их поставкам в Украину.

Как мы ранее сообщали, после прививки людям будут выдавать специальные COVID-паспорта. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что международное свидетельство о вакцинации против COVID-19 будет выдавать каждый семейный врач.

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