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Степанов о необходимости карантина: заболеваемость остается на высоком уровне

Киев, Понедельник 18 января 2021 09:04
Степанов о необходимости карантина: заболеваемость остается на высоком уровне
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Правительство считает необходимым нынешние карантинные меры из-за высокого уровня заболеваемости.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, украинцам необходимо дождаться следующей недели, чтобы постепенно начать возвращаться к более комфортной жизни.

"Ситуация с COVID-19 достаточно напряженная. Количество больных, которая есть, остается на достаточно высоком уровне и заставляет нас держаться карантина. У нас осталась неделя карантина с усиленными ограничительными мерами", - заявил Степанов.

Министр добавил, что за прошлую неделю в стране выявили 44 620 случаев коронавируса. По сравнению с позапрошлой неделей - это на более чем 3,5 тысячи больше. Тогда было зафиксировано 41 063 случая.

При этом за неделю были госпитализированы 13 555 человек, что почти на 3 тысячи меньше, чем неделей ранее.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 3034 новых случая коронавируса. Это минимум с 28 сентября.

Отметим, сейчас в Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин. При этом правительство не планирует продлять жесткие ограничения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в дальнейшем прогнозируется рост заболеваемости COVID-19.

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