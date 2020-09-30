Лечат бесплатно: в Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют украинцы

Самые частые болезни украинцев (фото: freepik)

В Минздраве назвали цифру 228 тысяч - именно столько украинцев умерло за первое полугодие от самых распространенных в мире и Украине болезней

В Министерстве здравоохранения рассказали про самые частые болезни среди украинцев. Речь идет про недуги системы кровообращения, от которых только в первые полгода 2020-го умерло 228 тысяч наших сограждан.

Сейчас к этой проблематике особенно приковано внимание Национальной службы здоровья Украины, говорится в пресс-службе ведомства.

В НСЗУ рассказали, что врач первичного звена (семейный) обязан предоставить пациенту с такими жалобами ряд услуг: измерить давление, оценить общее состояние сердечно-сосудистого риска, сделать электрокардиограмму, взять анализ крови и так далее.



"При необходимости врач выпишет направление на консультацию к специалисту или дополнительные исследования. По направлению услуги бесплатные, - сообщили в НСЗУ и добавили, что врач может выписать рецепт на "Доступные лекарства" от сердечно-сосудистых заболеваний".

Если же у вас случился инфаркт или инсульт, то необходимо вызвать "скорую". Опять же таки все услуги являются бесплатными.

"Бригада "скорой" должна доставить пациента в то медучреждение, который заключил договор с НСЗУ на лечение инфаркта или инсульта. В медучреждении пациенту предоставляется безвозмездно весь комплекс помощи.

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