Лікують безкоштовно: у МОЗ розповіли, чим найчастіше хворіють українці

Найбільш часті хвороби українців (фото: freepik)

У МОЗ назвали цифру 228 тисяч - саме стільки українців померло за перше півріччя від найпоширеніших у світі та Україні хвороб

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про найбільш часті хвороби серед українців. Мова йде про недуги системи кровообігу, від яких тільки в перші півроку 2020-го померло 228 тисяч наших співгромадян.

Зараз до цієї проблематики особливо прикута увага Національної служби здоров'я України, говориться в прес-службі відомства.

У НСЗУ розповіли, що лікар первинної ланки (сімейний) зобов'язаний надати пацієнтові з такими скаргами ряд послуг: виміряти тиск, оцінити загальний стан серцево-судинного ризику, зробити електрокардіограму, взяти аналіз крові й так далі.



"За необхідності лікар випише направлення на консультацію до фахівця або додаткові дослідження. За напрямом послуги безкоштовні, - повідомили в НСЗУ і додали, що лікар може виписати рецепт на "Доступні ліки" від серцево-судинних захворювань".

Якщо ж у вас стався інфаркт або інсульт, то необхідно викликати "швидку". Знову ж таки всі послуги є безкоштовними.

"Бригада "швидкої" повинна доставити пацієнта в медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на лікування інфаркту або інсульту. У медустанові пацієнту надається безоплатно весь комплекс допомоги.

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