На лбу наклеем: Зверобой сделала новое заявление

Волонтер и ветеран АТО Маруся Зверобой, у которой на днях сотрудники ГБР и СБУ провели обыски, призвала власти Украины отстаивать суверенитет государства и добиваться деоккупации захваченных территорий не на словах, а на деле. Об этом кавалер ордена "Народный Герой Украины" написала на своей странице в Facebook 30 ноября.

После резонансных обысков в доме Зверобой (настоящее имя ветерана Елена Биленькая) правоохранители изъяли мобильный телефон, оружие и блокнот. Также ее позвали на допрос 2 декабря в качестве свидетеля.

Сегодня экс-военнослужащая в сети показала новую заставку - свое фото она сопроводила текстом "Звіробій ся!", обыграв известную фразу Владимира Зеленского "Думай те", сказанную при обращении к Петру Порошенко перед президентскими выборами 2019.

Маруся Зверобой (Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1)

"Потешная заставочка! В общем, на самом деле я хочу победы Украины. Наша земля - наш порядок! Не российский! Донбасс наш! Крым наш! Простые вещи. Украинская власть должна иметь такое же направление не на словах, а на делах, а иначе... эту наклеечку на лбу вам налепим!" - написала волонтер.

Напомним, что в отношении Зверобой Генпрокуратура открыла криминальное производство в связи с критикой скандального общения президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом в октябре - 41-летняя ветеран вместе с нардепом Софией Фединой записала видео, в котором было озвучено предположение, что во время одной из таких поездок глава государства может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Маруся Зверобой (Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1)