В Лазурном проходят "Малые Олимпийские игры-2021"

"На этой спортивной арене собрались самые активные, ведь в "Прибрежном" знают, что такое спорт, здоровый образ жизни и содержательный досуг. Я уверена, ваши родители гордятся вами, поэтому вперед к победе", - сказала при открытии мероприятия Ольга Савенко, директор спортивно-оздоровительного лагеря "Прибрежный".

Во время малых Олимпийских игр юные спортсмены показывают свои результаты, соревнуясь по различным видам спорта. Это - бег на различные дистанции, эстафеты, прыжок в длину, бадминтон, баскетбол, борьба, волейбол, большой теннис, фехтование, настольный теннис, шахматы, и, конечно, чемпионат по футболу.

"Прибрежный" - это одна из лучших спортивных баз для детей. Мы имеем современные бассейн, стадион, беговые дорожки. Можем проводить такие мероприятия, как малые Олимпийские игры, где дети могут посоревноваться в разных видах спорта. На хороший результат по бегу на различные дистанции влияет не только подготовка спортсмена, но и условия, а в "Прибрежном" дорожки со специальным покрытием, которое соответствует всем европейским стандартам и на котором, конечно, очень удобно бегать и соревноваться", - рассказывает Вячеслав Беспалый, заместитель директора по воспитательной работе спортивно-оздоровительного лагеря.



Одним из этапов малых Олимпийских игр - эстафета, которая состоит из нескольких этапов, в которых принимают участие по 4 участника от каждой команды.

Прыжки в длину - вид легкой атлетики, в котором спортсмены соревнуются, кто дальше прыгнет, оттолкнувшись из-за определенной линии.

Фехтовальщики из Киева тоже показывают свое мастерство. Все соревнования проводятся под присмотром тренеров и вожатых.

Турнир по футболу собрал самое большое количество участников, ведь до "Прибрежного" приехали разновозрастные футбольные команды из многих регионов Украины.

Каждый день проходило по несколько матчей, за проведением которых, следили и болельщики, и воспитатели по физической культуре и тренеры, и вожатые. Даже самые молодые спортсмены показали незаурядное мастерство.

"Спортивно-оздоровительный центр "Прибрежный" - это спортивная база с новейшей инфраструктурой, единственная на юге Украины, где спортсмены могут и участвовать в командных сборах, и отдыхать. Ведь заведение располагается в первой линии морского побережья, имеет собственный пляж! Поэтому участники малых Олимпийских игр - 2021 удачно это совмещают-соревнования и оздоровление, а мы стараемся создать комфортные условия. Немало интересных мероприятий проходит и вечером", - отметила Ольга Савенко, директор спортивно-оздоровительного лагеря "Прибрежный".