В Лазурному проходять "Малі Олімпійські ігри-2021"

"На цій спортивній арені зібралися найактивніші, адже в "Прибрежному" знають, що таке спорт, здоровий спосіб життя та змістовне дозвілля. Я впевнена, ваші батьки пишаються вами, тож вперед до перемоги", - сказала при відкритті заходу Ольга Савенко, директор спортивно-оздоровчого табору "Прибрежний".

Під час малих Олімпійських ігор юні спортсмени показують свої результати, змагаючись з різних видів спорту. Це - біг на різні дистанції, естафети, стрибок в довжину, бадмінтон, баскетбол, боротьба, волейбол, великий теніс, фехтування, настільний теніс, шахи, та, звичайно, чемпіонат з футболу.

"Прибрежний" - це є одна із кращих спортивних баз для дітей. Ми маємо сучасні басейн, стадіон, бігові доріжки. Можемо проводити такі заходи, як малі Олімпійські ігри, де діти можуть позмагатися у різних видах спорту. На хороший результат із бігу на різні дистанції впливає не тільки підготовка спортсмена, а й умови, а у "Прибрежному" доріжки зі спеціальним покриттям, яке відповідає всім європейським стандартам і на якому, звичайно, дуже зручно бігати та змагатися", - розповідає В’ячеслав Безпалий - заступник директора з виховної роботи спортивно-оздоровчого табору.



Одним із етапів малих Олімпійських ігор - естафета, яка складається з декількох етапів, в яких беруть участь по 4 учасники від кожної команди.

Стрибки у довжину - вид легкої атлетики, в якому спортсмени змагаються, хто далі стрибне, відштовхнувшись з-за певної лінії.

Фехтувальники з Києва теж показують свою майстерність. Всі змагання проводяться під наглядом тренерів та вожатих.

Турнір з футболу зібрав найбільшу кількість учасників, адже до "Прибережного" приїхали різновікові футбольні команди з багатьох регіонів України.

Щодня проходило по декілька матчів, за проведенням яких, слідкували і вболівальники, і вихователі з фізичної культури, і тренери, і вожаті. Навіть наймолодші спортсмени показали неабияку майстерність.

"Спортивно-оздоровчий центр "Прибрежний" - це спортивна база з новітньою інфраструктурою, єдина на півдні України, де спортсмени можуть і брати участь у командних зборах, і відпочивати. Адже заклад розташовується у першій лінії морського узбережжя, має власний пляж! Тож учасники малих Олімпійських ігор-2021 вдало це поєднують - змагання та оздоровлення, а ми намагаємось створити найкомфортніші умови. Чимало цікавих заходів проходить і ввечері", - зазначила Ольга Савенко, директор спортивно-оздоровчого табору "Прибрежний".