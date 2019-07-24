Лайма Вайкуле и Алла Пугачева опозорились в Юрмале: в сеть попало видео

Пугачева и Вайкуле оконфузились (Коллаж РБК-Украина)

Артистки пытались шутить, но у них заплетался язык

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле попали на видео, когда находились в состоянии легкого алкогольного опьянения и вульгарно шутили. Видео разместил на своей странице Максим Галкин.

Примадонна приехала вместе с мужем в качестве приглашенной гостьи на фестиваль "Рандеву" в Юрмале, организатором которого уже много лет является ее близкая подруга Лайма Вайкуле.

Видео, которое опубликовал Максим Галкин, снято после официального закрытия фестиваля. На нем Пугачева и Вайкуле выглядят очень уставшими и не совсем трезвыми, при этом они задорно смеются и шутят.

"Юмор ниже пояса – это очень модно", - сказала Алла Пугачева, а Вайкуле ее поддержала: "Да, мы такие модные. Закончился фестиваль…". Закончить фразу она не смогла и начала смеяться.

Пугачева вынуждена была объяснить: "Выпили-то по чуть-чуть. А вот съели много", но Вайкуле опровергла ее слова: "Ничего подобного! Мы выпивали, но не закусывали!"

В конце ролика Алла Пугачева передала привет в Израиль, чем вызвала возмущение мужа, Максима Галкина. А Вайкуле подлила масла в огонь и сказала, что это привет ее фанату.

Также Пугачева сказала, что она отдала фестивалю свое сердце и у нее осталось только плечо. С этими словами она оголила одно плечо.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кто пожертвовал яйцеклетку для детей Аллы Пугачевой.

А также рассказывали о том, что Лайма Вайкуле откровенно призналась в том, что перенесла ужасную болезнь и чуть не умерла.