Лайма Вайкуле і Алла Пугачова зганьбилися в Юрмалі: у мережу потрапило відео

Пугачова і Вайкуле осоромилися (Колаж РБК-Україна)

Артистки намагалися жартувати, але у них заплітався язик

Алла Пугачова і Лайма Вайкуле потрапили на відео, коли знаходилися в стані легкого алкогольного сп'яніння і вульгарно жартували. Відео розмістив на своїй сторінці Максим Галкін.

Примадонна приїхала разом з чоловіком у якості запрошеної гості на фестиваль "Рандеву" в Юрмалі, організатором якого вже багато років є її близька подруга Лайма Вайкуле.

Відео, яке опублікував Максим Галкін, знято після офіційного закриття фестивалю. На ньому Пугачова і Вайкуле виглядають дуже втомленими і не зовсім тверезими, при цьому вони завзято сміються і жартують.

"Гумор нижче пояса – це дуже модно", - сказала Алла Пугачова, а Вайкуле її підтримала: "Так, ми такі модні. Закінчився фестиваль...". Закінчити фразу вона не змогла і почала сміятися.

Пугачова змушена була пояснити: "Випили зовсім трошки. А ось з'їли багато", але Вайкуле спростувала її слова: "Нічого подібного! Ми випивали, але не закушували!"

В кінці ролика Алла Пугачова передала привіт в Ізраїль, чим викликала обурення чоловіка, Максима Галкіна. А Вайкуле підлила масла у вогонь і сказала, що це привіт її шанувальнику.

Також Пугачова сказала, що вона віддала фестивалю своє серце і у неї залишилося тільки плече. З цими словами вона оголила одне плече.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, хто пожертвував яйцеклітину для дітей Алли Пугачової.

А також розповідали про те, що Лайма Вайкуле відверто зізналася в тому, що перенесла жахливу хворобу і мало не померла.