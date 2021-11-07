Лайфхак для водителей: что обязательно должно быть в автомобильной аптечке

Автомобильная аптечка – обязательный атрибут в каждой машине. За ее отсутствие водитель несет ответственность, а также за то, что в ней находится и какой у препаратов срок годности.
Что же должно быть обязательно в автомобильной аптечке – читайте в Styler.
В законе "Про Национальную полицию" указано, что останавливать автомобиль для проверки аптечки и огнетушителя инспекторы не должны. Но проверить их наличие, комплектность или срок годности могут и при остановке по другим причинам. Штрафы могут получить только те водители, которые перевозят пассажиров – от 680 гривен. (ч. 2 ст. 121 КУоАП)
Бывает так, что полиция квалифицирует отсутствие аптечки как нарушение ч. 1. ст. 121 Кодекса Украины по административным нарушениям. Но эта статья об ответственности водителя за управление автомобиля с техническими неисправностями и его эксплуатация запрещена.
Однако аптечка выручает в сложных ситуациях водителей, пассажиров, других участников дорожного движения и просто незаменима в ситуации с ДТП.
Что именно должно быть в автомобильной аптечке, регулируется нормами ДСТУ 3961-2000 "Аптечка медицинская автомобильная".
жгут для остановки кровотечения – 1 шт.
– эластичный бинт (5 м х 10 см) – 1 шт.
– бинт марлевый стерильный (5 м х 10 см) – 2 шт.
– бинт марлевый стерильный (7 м х 14 см) – 1 шт.
– бинт марлевый нестерильный (5 м х 5 см) – 1 шт.
– бинт марлевый нестерильный (7 м х 14 см) – 1 шт.
– салфетки с хлоргексидином (или заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт.
— полоски на гелевом основании с антимикробным действием полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (или заменители) (10 см х 50 см) — 2 шт.
– салфетки кровоостанавливающие с фурагином (или его заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт.
– салфетки стерильные (6 см х 10 см) – 6 шт.
– пакет перевязочный стерильный – 1 шт.
– ножницы парамедицинские – 1 шт.
– косынка медицинская перевязочная из любой ткани (50 см х 50 см) – 1 шт.
– гелевая повязка для ожогов – 1 шт.
пленка (клапан) для проведения искусственного вентилирования легких – 1 шт.
– перчатки медицинские № 8 из полиэтилена, комплект – 1 шт.
– термопростынь (160 см х 210 см) – 1 шт.
– пинцет анатомический – 1 шт.
– булавки английские – 2 шт.
При необходимости водители могут добавить в аптечки самые простые препараты: обезболивающее, от расстройства желудка, от давления и сердечные.
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