Лайфхак для водителей: что обязательно должно быть в автомобильной аптечке

В законе "Про Национальную полицию" указано, что останавливать автомобиль для проверки аптечки и огнетушителя инспекторы не должны. Но проверить их наличие, комплектность или срок годности могут и при остановке по другим причинам. Штрафы могут получить только те водители, которые перевозят пассажиров – от 680 гривен. (ч. 2 ст. 121 КУоАП)

Бывает так, что полиция квалифицирует отсутствие аптечки как нарушение ч. 1. ст. 121 Кодекса Украины по административным нарушениям. Но эта статья об ответственности водителя за управление автомобиля с техническими неисправностями и его эксплуатация запрещена.

Однако аптечка выручает в сложных ситуациях водителей, пассажиров, других участников дорожного движения и просто незаменима в ситуации с ДТП.

Что именно должно быть в автомобильной аптечке, регулируется нормами ДСТУ 3961-2000 "Аптечка медицинская автомобильная".

Набор №1

жгут для остановки кровотечения – 1 шт.

– эластичный бинт (5 м х 10 см) – 1 шт.

– бинт марлевый стерильный (5 м х 10 см) – 2 шт.

– бинт марлевый стерильный (7 м х 14 см) – 1 шт.

– бинт марлевый нестерильный (5 м х 5 см) – 1 шт.

– бинт марлевый нестерильный (7 м х 14 см) – 1 шт.

– салфетки с хлоргексидином (или заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт.

— полоски на гелевом основании с антимикробным действием полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (или заменители) (10 см х 50 см) — 2 шт.

– салфетки кровоостанавливающие с фурагином (или его заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт.

– салфетки стерильные (6 см х 10 см) – 6 шт.

– пакет перевязочный стерильный – 1 шт.

– ножницы парамедицинские – 1 шт.

– косынка медицинская перевязочная из любой ткани (50 см х 50 см) – 1 шт.

– гелевая повязка для ожогов – 1 шт.

Набор №2

пленка (клапан) для проведения искусственного вентилирования легких – 1 шт.

– перчатки медицинские № 8 из полиэтилена, комплект – 1 шт.

– термопростынь (160 см х 210 см) – 1 шт.

– пинцет анатомический – 1 шт.

– булавки английские – 2 шт.

При необходимости водители могут добавить в аптечки самые простые препараты: обезболивающее, от расстройства желудка, от давления и сердечные.