UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лариса Ницой пожаловалась на аферистов в соцсетях: ограбили ее дочь

Автор: Анна Шиканова

Известная украинская писательница и активистка Лариса Ницой сообщила, что мошенники ограбили ее дочь Лесю в Facebook на 6 тысяч гривен.

Детали инцидента Ницой рассказала на своей странице в Facebook, но как утверждают в издании Strana.ua, позже пост был удален.

По словам писательницы, к ее дочери Лесе написала подруга, которая сейчас находится за пределами Украины. Она попросила о финансовой помощи в размере 6 тысяч гривен.

"Внимание! Сегодня мою дочь ограбили через фейсбук. Подруга дочери находится за границей. Сегодня она якобы написала оттуда и попросила о помощи – 6 тысяч гривен на карточку. Дочка попереписывалась с ней и скинула. Однако, как оказалось, переписывалась не подруга, а злоумышленники, которые взломали страницу подруги", - рассказала Лариса Ницой.

Она добавила, что дочь сразу обратилась в банк. Но там развели руками и сказали, что девушка сама виновата – она добровольно отправила деньги. Не помогло и обращение в полицию.

"Дочка обратилась в полицию с заявлением. В полиции послали в один отдел – оттуда послали в другой отдел – оттуда послали в третий отдел, где не оказалось следователя, и дочке сказали, что киберполиция не найдет владельца карты", - резюмировала писательница.

Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему, чтобы украсть смартфон.

А также рассказывали о том, что под Винницей аферист выманил у пенсионерки крупную сумму на здоровье сына.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ограблениемошенничествоЛариса Ницой
Читайте также
В Кривом Роге задержали аферистку, продававшую "липовые" справки об отсутствии COVID-19
Украинские подростки в Австрии дали отпор банде грабителей: новые детали инцидента
Прогноз погоды