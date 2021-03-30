Лариса Ницой пожаловалась на аферистов в соцсетях: ограбили ее дочь

По словам писательницы, к ее дочери Лесе написала подруга, которая сейчас находится за пределами Украины. Она попросила о финансовой помощи в размере 6 тысяч гривен.

"Внимание! Сегодня мою дочь ограбили через фейсбук. Подруга дочери находится за границей. Сегодня она якобы написала оттуда и попросила о помощи – 6 тысяч гривен на карточку. Дочка попереписывалась с ней и скинула. Однако, как оказалось, переписывалась не подруга, а злоумышленники, которые взломали страницу подруги", - рассказала Лариса Ницой.

Она добавила, что дочь сразу обратилась в банк. Но там развели руками и сказали, что девушка сама виновата – она добровольно отправила деньги. Не помогло и обращение в полицию.

"Дочка обратилась в полицию с заявлением. В полиции послали в один отдел – оттуда послали в другой отдел – оттуда послали в третий отдел, где не оказалось следователя, и дочке сказали, что киберполиция не найдет владельца карты", - резюмировала писательница.

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