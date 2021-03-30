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Лариса Ніцой поскаржилася на аферистів в соцмережах: пограбували її доньку

Автор: Анна Шиканова

Відома українська письменниця та активістка Лариса Ніцой повідомила, що шахраї пограбували її доньку Лесю в Facebook на 6 тисяч гривень.

Деталі інциденту Ніцой розповіла на своїй сторінці в Facebook, але як стверджують у виданні Strana.ua, пізніше пост був видалений.

За словами письменниці, до її дочки Лесі написала подруга, яка зараз перебуває за межами України. Вона попросила про фінансову допомогу у розмірі 6 тисяч гривень.

"Увага! Сьогодні мою доньку пограбували через фейсбук. Подруга доньки знаходиться за кордоном. Сьогодні вона начебто написала звідти та попросила про допомогу – 6 тисяч гривень на картку. Донька попереписувалася з "нею" - і скинула. Однак, як виявилося, листувалася не подруга, а зловмисники, які зламали сторінку подруги", - розповіла Лариса Ніцой.

Вона додала, що дочка відразу звернулася в банк. Але там розвели руками та сказали, що дівчина сама винна – вона добровільно відправила гроші. Не допомогло і звернення в поліцію.

"Донька звернулася в поліцію із заявою. У поліції послали в один відділ – звідти послали в інший відділ – звідти послали у третій відділ, де не виявилося слідчого, і донці сказали, що кіберполіція не знайде власника карти", - резюмувала письменниця.

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему, щоб вкрасти смартфон.

А також розповідали про те, що під Вінницею аферист виманив у пенсіонерки велику суму на здоров'я сина.

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Новини України пограбуваннямошенничестволариса Ніцой
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