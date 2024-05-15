LAMA зачарувала романтичним фото з молодим бойфрендом (фото)

LAMA показала, як виглядає її коханий

Співачка показала у міжнародний день сім'ї фото з коханим. Артистка зробила виняток, адже LAMA вперше за тривалий час поділилася фото зі своїм коханим, який молодший за неї на 18 років. Співачка зазначила, що родина - це найважливіша цінність в її житті.

"Найбільша цінність мого життя - родина! Це наше спільне ядро з коханим, де ми формуємо особистості одне одного. У своїй сім'ї я завжди знаходжу відраду, силу та безмежну любов - це святилище, яке живить і підтримує мене", - зазначила артистка.

Також артистка вирішила поділитися секретом ідеальних стосунків. Як відомо, пара разом вже понад сім років. І як зазначає сама співачка, вони з бойфрендом мають духовний зв'язок. Зокрема, пара мислить однаково, має спільні інтереси та мрії, до яких вони йдуть.

LAMA з коханим (фото: instagram.com/lamaukraine)

"Наші щоденні ритуали є свідченням спільного духовного зв'язку: ранок ми починаємо зі спокійних лісових медитацій і духовних роздумів, після чого йде чаювання та неспішні милі прогулянки з нашими собаками. Вечори можемо провести насолоджуючись фільмами або серіалами, залежить від бажань, головне, щоб вони захопили наші спільні інтереси", - каже Наталя.

І мріємо ми теж однаково, наразі б хотіли придбати будиночок на колесах, щоб в будь-який момент, спонтанно, змінити місце проживання і поїхати у подорож", - поділилася артистка.

До речі, Lama розсекретила, у якій сфері працює її обранець і зізналась, що він вміє тримати баланс між роботою та сім'єю.

"Ділюсь цим вперше, Рома працює у фінансовій сфері, займається він біржами та аналітикою, вміє збалансовано приділяти увагу роботі та сім’ї. І я на 100% впевнена, що його знання, вольова мужність та мудрість разом з моєю підтримкою і любов'ю все задумане у нашому житті втілить", - додала артистка.