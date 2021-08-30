В лагере под Херсоном умер еще один ребенок: 15-летней девочке стало плохо во время выступления

Трагедия произошла 29 августа в 21:00. Позже стало известно, что у нее были проблемы с сердцем.

"По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией", - говорится в сообщении.

Интересно, что в справке о состоянии здоровья ребенка (форма 079) ничего не говорилось о проблемах с сердцем. При этом данная справка является обязательной для отдыха в лагере.

В справке не было указано никаких диагнозов и рекомендаций врача по ограничению физической активности.

В тот вечер она выступала на сцене вместе с другими детьми. По словам педагогов, она была активным ребенком. Принимала участие во всех мероприятиях и была капитаном отряда.

По факту смерти ребенка в лагере проводится специальное расследование.