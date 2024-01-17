Kyivstoner вступив у словесну перепалку з захисником "Азовсталі" Хіміком. До чого тут Раміна

Kyivstoner розпалив скандал у листуванні з українським захисником Давідом Касаткіним та досить грубо висловлює свою думку щодо його військових обов’язків та походів на інтерв’ю.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram і Telegram -канал захисника.

Kyivstoner розпалив скандал з захисником "Азовсталі"

Історія почалася зі стріму Альберта, де він казав досить дивні речі про українських військових, зокрема про Давіда, нібито працює на СБУ, тому висловлюється проти нього.

"Чому Хімік на мене почав? Так тому, що він "конторський". Як може "тип" писати в себе: "Ви бачили фрагменти інтерв'ю, зайди подивись все інтерв’ю повністю, бо він написав те, що йому сказали контора?" - каже Kyivstoner на відео.

Далі все те, що каже співак не підлягає логічному поясненню, адже Альберт просто висловлює свій негатив на адресу Давіда та військових загалом. А також сумнівається у тому, що вони можуть йому щось зробити, якщо співак повернеться в Україну з США, де він перебуває зараз.

Далі Хімік виклав у stories листування з артистом, де Kyivstoner сказав, що Давід міг би не ходити по інтерв’ю, а віддати життя за країну.

Діалог почав Хімік і він же показав повне листування зі співаком, який, на думку військового "З’ї****я та дозволяє собі нести х***ю".

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Яку роль зіграла Раміна у цьому конфлікті

По-перше, Раміна підтримала Хіміка у цій сварці

"Я казала, що Київсонер п******л? Якщо ні, офіційно підтверджую. Фу, б***ь, таке писати Хіміку", - висловилась журналістка.

А також логічним є те, що Давід давав інтерв’ю саме їй, за що співак і зачепився. А у коментарях під дописом військового зі стрімом репера, вона залишила свій про Альберта.

"Оо, це той, хто зробив мене відомою, тому що дав мені інтерв’ю? І нічого, що в мене тоді вже було на каналі 100.000. Я правильно розумію, що ті, хто з’ї****я з країни, теж мають казати дякую цій людині? Відчуття реальності вийшло з чату", - прокоментувала стрім Kyivstoner Раміна.

Чим закінчиться цей конфлікт невідомо, але Косаткін вже сказав, що свої висновки зробив.

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