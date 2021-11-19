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Kyivstoner впервые стал отцом: нежное фото с новорожденным сыном

Новина українською →
Киев, Пятница 19 ноября 2021 20:29
Kyivstoner впервые стал отцом: нежное фото с новорожденным сыном Фото: Kyivstoner стал папой (instagram.com/kyivstoner)
Автор: Владимир Костырин

Украинский рэпер и блогер Kyivstoner (Альберт Васильев) поделился радостной новость о рождении ребенка. 29-летний экс-участник группы "Грибы" стал отцом впервые.

Об этом артист 19 ноября рассказал в своем Instagram.

Музыкант и видеоблогер с теплыми словами благодарности обратился к возлюбленной Алине, а также опубликовал в сети фото новорожденного сына.

"Алина, ты самая сильная и невероятная женщина на земле. Спасибо тебе за то, что рядом. Спасибо тебе за смысл жить больше", - написал Kyivstoner.

На нежном черно-белом снимке видно, как кроха своей ручкой держит папу за большой палец.

Kyivstoner впервые стал отцом: нежное фото с новорожденным сыном

У Kyivstoner родился сын (фото: instagram.com/kyivstoner)

Сама 24-летняя Алина также после родов уже порадовала поклонников счастливой вестью, и тоже выложила семейный кадр в сети.

"Я люблю вас больше жизни. Двое моих самых лучших мужчин, спасибо за абсолютное счастье", - написала она, обращаясь к Kyivstoner.

В комментариях украинцы поздравляют семью с пополнением и осыпают их самыми теплыми пожеланиями.

Kyivstoner впервые стал отцом: нежное фото с новорожденным сыном

Kyivstoner с любимой Алиной незадолго до рождения их первенца (фото: instagram.com/kyivstoner)

Добавим, что сама будущая мама, в ожидании рождения ребенка, довольно активно устраивала "беременные фотосеты", на которых показывала красоту женщины, готовящуюся подарить новую жизнь.

Алина по образованию актриса, но после учебы и получения диплома стала работать в ресторанном бизнесе.

Kyivstoner впервые стал отцом: нежное фото с новорожденным сыном

Девушка Kyivstoner Алина в ожидании рождения ребенка (ото: instagram.com/alishaaa_aa)

Напомним, что Kyivstoner перед встречай с Алиной ранее долгое время был в отношениях с Лилией Багировой.

Ранее сообщалось, что Kyivstoner вляпался в скандал из-за России и отрицания ее военной агрессии против Украины, которая длится уже восьмой год.

Также мы писали, что совсем недавно в Киеве ограбили бывшую девушку Kyivstoner - злоумышленники вынесли деньги, но сама Лилия Багирова, к счастью, не пострадала.

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