Kyivstoner впервые стал отцом: нежное фото с новорожденным сыном
Украинский рэпер и блогер Kyivstoner (Альберт Васильев) поделился радостной новость о рождении ребенка. 29-летний экс-участник группы "Грибы" стал отцом впервые.
Об этом артист 19 ноября рассказал в своем Instagram.
Музыкант и видеоблогер с теплыми словами благодарности обратился к возлюбленной Алине, а также опубликовал в сети фото новорожденного сына.
"Алина, ты самая сильная и невероятная женщина на земле. Спасибо тебе за то, что рядом. Спасибо тебе за смысл жить больше", - написал Kyivstoner.
На нежном черно-белом снимке видно, как кроха своей ручкой держит папу за большой палец.
У Kyivstoner родился сын (фото: instagram.com/kyivstoner)
Сама 24-летняя Алина также после родов уже порадовала поклонников счастливой вестью, и тоже выложила семейный кадр в сети.
"Я люблю вас больше жизни. Двое моих самых лучших мужчин, спасибо за абсолютное счастье", - написала она, обращаясь к Kyivstoner.
В комментариях украинцы поздравляют семью с пополнением и осыпают их самыми теплыми пожеланиями.
Kyivstoner с любимой Алиной незадолго до рождения их первенца (фото: instagram.com/kyivstoner)
Добавим, что сама будущая мама, в ожидании рождения ребенка, довольно активно устраивала "беременные фотосеты", на которых показывала красоту женщины, готовящуюся подарить новую жизнь.
Алина по образованию актриса, но после учебы и получения диплома стала работать в ресторанном бизнесе.
Девушка Kyivstoner Алина в ожидании рождения ребенка (ото: instagram.com/alishaaa_aa)
Напомним, что Kyivstoner перед встречай с Алиной ранее долгое время был в отношениях с Лилией Багировой.
Ранее сообщалось, что Kyivstoner вляпался в скандал из-за России и отрицания ее военной агрессии против Украины, которая длится уже восьмой год.
Также мы писали, что совсем недавно в Киеве ограбили бывшую девушку Kyivstoner - злоумышленники вынесли деньги, но сама Лилия Багирова, к счастью, не пострадала.