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У КВК показали, чий Крим: Маслякова за це можуть покарати

STYLERЖиття    10.03.2020 - 10:51
У КВК показали, чий Крим: Маслякова за це можуть покарати
КВК показав Крим частиною України (фото: скріншот з відео)

Команда КВН "Діти Тюрінга" показала на карті Крим, як частину України

КВК під час проведення 1/8 фіналу вищої ліги на великому екрані показали карту Європи, на якій Крим вказаний частиною України. При цьому трансляція велася на російському "Першому каналі".

Мапу України з Кримом продемонструвала команди з Білорусі "Діти Тюрінга".

КВК показав Крим частиною України (відео: YouTube)

Варто зазначити, що діючі та колишні гравці КВК неодноразово заявляли про те, що на грі існує жорсткий контроль. Тому можна припустити, що після виступу білоруської команди у керівника КВН Олександра Маслякова можуть виникнути проблеми.

Нагадаємо, що телеканал "Інтер" потрапив у новий скандал через свій контент на 8 березня. Мова йде про святковий ефір, на якому показали виступ російських зірок, більшість з яких підтримала окупацію України. При цьому деякі артисти відкрито висловлювалися в підтримку анексії Криму.

Раніше повідомлялося про те, що в окупованому Росією Криму назріла екологічна катастрофа. На Тайганському водосховищі в Білогірському районі окупованого півострова через обміління утворилися цілі острови.

При цьому обміління водойми триває щодня. Так, ще в січні рівень води був досить високий, а острови почали з'являтися тільки в другій половині лютого.

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