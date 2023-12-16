Квіткова вперше відреагувала на чутки про роман з екс"Холостяком" Заливакою

Квіткова відповіла на чутки

Прихильники почали підозрювати блогерку і бізнесмена у стосунках після того, як вони порізно приблизно в один і той самий час стали викладати схожі фото з одного ліфта.

Даша і Михайло викладали stories з одного ліфта (фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/kanyeeebear)

Також Заливако був помічений поряд з Квітковою на місці ДТП, в яку вона потрапила влітку цього року.

Пара ніяк не реагувала на чутки, однак колишня дружина телеведучого Нікіти Добриніна все ж вирішила відповісти на питання, яке цікавить її фанів: чи справді вони з Михайлом пара.

Переможниця "Холостяка-9" зізналась, що зараз її серце вільне, а із Заливако вони просто сусіди.

Даша Квіткова і Михайло Заливако (фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/kanyeeebear)

"Ми з Мішею просто сусіди. Просто живемо в одному житловому комплексі. Моє серце не зайняте. Воно абсолютно вільне. Просто є чоловіки, яким я подобаюся і які виявляють до мене якісь знаки уваги. Чому ні? Я їм дозволяю це робити. Мені подобаються квіти", - поділилась знаменитість.

Також Даша додала, що з колишнім чоловіком залишилася в хороших стосунках. Новий рік вони домовилися святкувати всією родиною у неї вдома.

"Ми вирішили, що саме святкування Лев проведе зі мною, тобто після опівночі, бо вже буде починатися мій тиждень із сином. Але ми домовилися, що Нікіта приїде до мене додому, і ми проведемо час разом: батько, мама і син. Щоб подарувати синові емоції, коли родина вся разом і ми будемо розпаковувати подарунки, побудемо з ним", - розповіла блогерка.