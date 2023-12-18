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Квіткова вперше прокоментувала рішення суду щодо ДТП, в якій її визнали винною

Понеділок 18 грудня 2023 19:16
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Квіткова вперше прокоментувала рішення суду щодо ДТП, в якій її визнали винною Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова, яку днями визнали винною у масштабній ДТП, в яку вона потрапила у серпні цього року, заявила, що готова нести відповідальність згідно закону.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки соцмереж.

Даша Квіткова відреагувала на рішення суду щодо ДТП

Нагадаємо, про рішення суду стало відомо з джерел, які були присутні на засіданні.

Цю інформацію повідомив блогер Богдан Беспалов виданню OBOZREVATEL.

Зазначалось, що права у Квіткової не забирали, однак вона мусить заплатити немаленьку компенсацію постраждалим у ДТП.

Коментуючи рішення суду, знаменитість заявила, що їй важливо було вирішувати це питання згідно закону.

Квіткова вперше прокоментувала рішення суду щодо ДТП, в якій її визнали винною

Даша Квіткова відреагувала на рішення суду (фото: instagram.com/kvittkova)

"Друзі, бачу всі ваші повідомлення щодо рішення суду та дякую вам за підтримку. Для мене було важливо вирішувати все згідно закону і я повністю несу відповідальність перед законом", - звернулась до фоловерів Даша.

Нагадаємо, інфлюенсерка потрапила у ДТП 27 серпня. В аварії зіткнулися три елітні автомобілі.

Квіткова вперше прокоментувала рішення суду щодо ДТП, в якій її визнали винною

Місце ДТП, в яку потрапила Даша Квіткова (фото: Київ Оперативний)

За словами Квіткової, всі учасники почувались добре, окрім пасажирки одного з авто.

Жінка наполягала на виплаті грошової компенсації через можливий забій руки.

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