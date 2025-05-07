Квіткова Повня стане найщасливішим періодом у житті 3 знаків Зодіаку: чи є ти у списку

Телець

Ця Повня підсвітить вам шляхи до особистісного та професійного зростання. Не ігноруйте можливості, які пропонує доля, і не бійтеся виходити із зони комфорту. Також астрологи закликають переглянути свої стосунки з оточенням - можливо, ви тримаєте за людей або певні речі не через справжню відданість, а страх відпустити.

Близнюки

Повня принесе відчуття впевненості та ясності, особливо у сферах комунікації та перемовин. Вдалий час для просування кар’єрними сходами чи пошуку нових проєктів. Ви зможете сформувати глибокі зв’язки у співпраці. Водночас рекомендується не лише говорити, а й проявляти турботу.

Лев

Ваша харизма та творчий потенціал будуть на піку. Ідеальний час, щоб почати створювати нове, очолювати проєкти та проявляти ініціативу. Водночас в період місячного циклу вам слід переосмислити свої страхи. Не бійтеся демонструвати свій біль. Ви не повинні завжди бути сильними.

Коли квіткова Повня 2025 та що вона принесе

Травнева Повня відбудеться 12 травня о 19:56 за київським часом. Вона проходитиме у знаку Скорпіона, а отже спонукатиме до глибоких та емоційних трансформацій. У цей день потрібно звернути увагу на свій внутрішній стан. Це також період ясності та рішучості, тому не бійтеся розпочинати зміни у житті.

Скорпіон - знак, що не боїться правди, болю чи змін. Саме день може стати поворотним для багатьох представників зодіакального кола. Варто також довіряти внутрішнім відчуттям. Найкраще - слідувати за покликом серця. Раніше ми розповідали, як квіткова Повня може змінити ваше життя.