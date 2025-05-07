Цветочное Полнолуние станет самым счастливым периодом в жизни 3 знаков Зодиака: есть ли ты в списке

Телец

Это Полнолуние подсветит вам пути к личностному и профессиональному росту. Не игнорируйте возможности, которые предлагает судьба, и не бойтесь выходить из зоны комфорта. Также астрологи призывают пересмотреть свои отношения с окружающими - возможно, вы держите за людей или определенные вещи не из-за настоящей преданности, а из-за страха отпустить.

Близнецы

Полнолуние принесет ощущение уверенности и ясности, особенно в сферах коммуникации и переговоров. Удачное время для продвижения по карьерной лестнице или поиска новых проектов. Вы сможете сформировать глубокие связи в сотрудничестве. В то же время рекомендуется не только говорить, но и проявлять заботу.

Лев

Ваша харизма и творческий потенциал будут на пике. Идеальное время, чтобы начать создавать новое, возглавлять проекты и проявлять инициативу. В то же время в период лунного цикла вам следует переосмыслить свои страхи. Не бойтесь демонстрировать свою боль. Вы не должны всегда быть сильными.

Когда цветочное Полнолуние 2025 и что оно принесет

Майское Полнолуние состоится 12 мая в 19:56 по киевскому времени. Оно будет проходить в знаке Скорпиона, а значит будет побуждать к глубоким и эмоциональным трансформациям. В этот день нужно обратить внимание на свое внутреннее состояние. Это также период ясности и решимости, поэтому не бойтесь начинать изменения в жизни.

Скорпион - знак, который не боится правды, боли или изменений. Именно день может стать поворотным для многих представителей зодиакального круга. Стоит также доверять внутренним ощущениям. Лучше всего - следовать зову сердца. Ранее мы рассказывали, как цветочное Полнолуние может изменить вашу жизнь.