Квіткова повня 2025: коли та як побачити в Україні унікальний Місяць

Коли можна спостерігати Квіткову повію в Україні

12 травня Місяць опиниться в межах сузір’я Терезів, хоча розташування буде поблизу межі зі Скорпіоном. Це означає, що під час повні поруч із Місяцем можна буде побачити такі зорі, як Зубен Ельгенубі (альфа Терезів) і Антарес (альфа Скорпіона).

Максимальна фаза повні настане о 16:56 за всесвітнім часом, коли в Україні ще буде день. Тому побачити Місяць у всій красі можна буде трохи пізніше - після заходу Сонця. За київським часом супутник з’явиться над горизонтом приблизно о 19:30.

Якщо небо буде безхмарним, глядачів чекає надзвичайно красива картина - повільне сходження мікроповні над весняним горизонтом. Це явище буде особливо привабливим для фотографів, астрономів і просто всіх поціновувачів нічного неба.

Травнева повня дуже красива (фото: Freepik.com)

Що таке мікроповня і чим вона особлива

Під час цьогорічної травневої повні ми зможемо спостерігати мікромісяць - явище, коли Місяць виглядає меншим за звичний розмір. Це пов’язано з тим, що орбіта супутника Землі не кругла, а еліптична, тому відстань до нього змінюється.

Коли повня відбувається поблизу найвіддаленішої точки (апогею), Місяць здається меншим - так і виникає мікроповня. У протилежному випадку, коли повня збігається з найближчою точкою (перигеєм), маємо супермісяць.

Цьогорічна мікроповня - частина серії з кількох поспіль таких явищ, що повторюються через неузгодженість циклів обертання. Повний Місяць 12 травня стане завершальним у цій серії. Він буде приблизно на 5% меншим, ніж середній повний Місяць, хоча неозброєним оком ця різниця помітна мало.

Чим відрізняються супермісяць та мікроповня (фото: timeanddate.com)

Історія назви "Квіткова повня"

Назва "Квіткова повня" закріпилася у вжитку лише у ХХ столітті завдяки американському виданню Old Farmer’s Almanac. Саме воно в 1930-х роках популяризувало цю поетичну назву, яка поступово поширилася за межі США. Попри романтичне звучання, немає історичних свідчень, що стародавні народи вживали цю назву до того часу.

Травень - пора цвітіння, тому й символіка Місяця цього періоду асоціюється з природним розквітом. Проте квіти не розпускаються саме в ніч повні, тому зв’язок доволі умовний.

У різних культурах ця повня мала свої імена: кельти називали її Яскравою, китайці - Драконячою, а народ черокі - Землеробською. У південній півкулі, де в травні починається зима, повню могли наректи Морозною, як це робили мешканці Патагонії.