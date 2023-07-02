Квитків просто нема. Військові не можуть потрапити додому через Укрзалізницю

За словами жінки, її чоловік дізнався про довгоочікувану відпустку буквально за кілька днів. Але купити квитки на поїзд він не може – їх просто немає.

"Довгоочікувана відпустка 10 діб +2 на дорогу. З пекла війни у мирне життя, до дітей та дружини. Щастя, на яке чекали довгі місяці. Зрозуміють ті, хто чекає на своїх рідних з війни… Але виявилося, що виїхати з-під цілодобових ворожих обстрілів, безсонних ночей на лінії фронту - це не видихнути та сказати "нарешті". Все "цікаве" тільки починається. Третю добу безрезультатно намагаємося купити квиток військовому із Запоріжжя/Дніпра до Стрия/Львова, хоча б у цей бік, де чекає родина. Навіть о 8-й ранку, коли нібито відкривають продаж на певну кількість місць. Квитків немає. Взагалі", - пише Дана.

Вона показала скріни із сайту Укрзалізниці, які підтверджують її слова. У її чоловіка залишилося лише два дні, щоб знайти спосіб доїхати до рідних через усю Україну. І в Укрзалізниці не можуть допомогти.

Скріншоти

"До відпустки залишилося 2 дні. На гарячій лінії "УЗ" не знають, як розв'язувати проблему, чим допомогти, щоб військовий вчасно, не втрачаючи жодного дня дорогоцінної відпустки, поїхав до родини. Укрзалізниця, з цим щось треба робити. Робіть бронь певної кількості місць для військових.Про відпустку хлопці та дівчата дізнаються за добу-дві, а квитків, щоб поїхати додому, просто немає. Невже це питання 10 року війни?" - запитує дружина військового.

Відомий блогер Олег Васильєв підтримав жінку та зазначив, що на найгарячіших напрямках катастрофічно не вистачає поїздів.

"Запоріжжя-Львів один із залізничних напрямків, який має великий попит. Квитки у продажу лише за тиждень до відправлення поїздів. Тема з дефіцитом квитків на цьому напрямі вже піднімалася неодноразово", - пише Васильєв.

Він зазначив, що Укрзалізниця призначила на 12 липня потяг №226 Запоріжжя-Івано-Франківськ та на 13 липня – у зворотному напрямку. Але квитки на обидва потяги вже розкупили.

"До дати відправлення знову буде порожньо. Також до деяких поїздів додають вагони, але це теж не розв'язує проблему. Як видно з постів людей в інтернеті, часто попит на поїздки зростає за 3-4 дні до відправлення. Дуже актуальною є проблема для військових, які їдуть у відпустку", - наголосив блогер.