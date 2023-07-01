Не говорять українською. Укрзалізниця "вляпалася" в новий скандал: деталі

В Укрзалізниці трапився новий скандал, де головну роль цього разу зіграла невихована провідниця. Жінка відмовлялася обслуговувати пасажирів належним чином і свідомо порушувала мовний закон.

Про це повідомили на сторінці "Громадського контролю Укрзалізниці" у Facebook .

Деталі скандалу

Пасажир пише, що сьогодні, 1 липня, на рейсі "Конотоп-Харків" у поїзді №806 провідниця Гайдукова-Білих не перевірила в пасажирів документи, які посвідчують особу. Таким чином працівниця наражала на небезпеку всіх людей у вагоні.

Крім того, жінка проводила обслуговування винятково російською мовою, що обурило користувачів найбільше.

"На моє зауваження розмовляти зі мною та всіма пасажирами державною мовою зовсім не реагує та продовжує спілкування російською мовою. Аналогічно російською мовою проводить обслуговування пасажирів провідник вагона №1 Волін", - йдеться в повідомленні.

За словами пасажира, провідниця Гайдукова-Білих носить бейджик зворотною стороною, щоб приховати своє прізвище. А на прохання пасажирів розвернути його лицьовою стороною відмовляється це робити.

Чи отримає провідниця покарання за неналежне обслуговування, наразі невідомо.

Фото: facebook.com/publiccontrolUZ

Укрзалізниця запустила перші жіночі купе

Нагадаємо, що з 30 червня почали курсувати перші жіночі купе.

Продаж таких квитків відбувається винятково у мобільному застосунку Укрзалізниці. Для того, щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити застосунок.

Поїзди з жіночими купе будуть марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма.

Жіночі купе тестуватимуть за цими напрямками: