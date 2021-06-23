Квас відмінно втамовує спрагу в спеку: чим він корисний і кому його пити категорично не можна

Чим він корисний і кому його категорично пити не можна, розповіли в матеріалі Foodandmood.

З чого складається квас і чому він корисний

Рецептам квасу вже більше тисячі років. Вперше його почали готувати єгиптяни, а за ними – стародавні греки. Він називався" зіфос" і його робили на основі різних трав, залишків хліба і воді. Спочатку квас був міцним напоєм, чимось середнім між сучасним квасом і пивом. За тисячоліття рецепти квасу видозмінилися і його стали робити не тільки з хліба, але і з буряка, лимонів, ягід, фруктів, листків смородини, кореня імбиру і багато чого іншого.

Квас допомагає перетравлювати жирні білкові страви та збалансувати водно-сольовий рівень в організмі. Вітаміни та кислоти, які виділяються при бродінні, відмінно діють на кислотність шлунка і відновлюють його флору. У квасі багато кальцію, тому він корисний для зубів, волосся і нігтів. А дріжджі в складі цього напою сприятливі при висипу, запаленнях, атеросклерозі та захворюваннях дихальних органів.

У більш ранніх дослідженнях медики стверджували, що квас впливає на чоловічу потенцію і здатний відновлювати фізичні сили організму. У кулінарії квас використовують для приготування окрошки. У виробництві косметики квас використовують як засіб для зміцнення волосся.

Кому квас пити категорично не можна

У квасі міститься молочна кислота і медики не рекомендують цей напій при виразці, гастриті – може викликати печію і загострення захворювання.

Не можна пити квас при алергії на дріжджі або злаки. Спирту в цьому напої майже немає, але при алергії на алкоголь і за кермом – квас пити не можна. З цієї ж причини не можна пити квас вагітним і не варто давати дітям до 5 років.

Квас заборонено пити при онкології, проблеми з жовчним або печінкою, при наявності піску або каменів, сечокам'яної хвороби. Не можна його пити при колітах і ентеритах, оскільки цей напій може викликати бродіння і дискомфорт в шлунку.

Важливо!

Квас виробляють в промислових масштабах, тому в складі цього напою може бути, крім вуглекислого газу і дріжджів, більший вміст алкоголю, хімічні підсилювачі смаку і кольору. Варто віддавати перевагу домашньому квасу.

Рецепт домашнього квасу

Інгредієнти:

Вода - 8 л

Дріжджі свіжі - 60 г

Цукор - 1 стакан

Бородинський хліб - 700 грамів

Ізюм - по кусу

Спосіб приготування: хліб наріжте скибочками, висушіть в духовці до чорноти. Воду доведіть до кипіння, додайте в неї цукор, потім хліб і остудіть. У теплій воді розбавте дріжджі, перемішайте. Накрийте ємність марлею і дайте квасу заграти (до півтори доби). Готовий квас можна підсолодити на смак, розлити по пляшках, додати родзинки та поставте на добу в холодне місце. Після - процідіть і прибирайте в холодильник.