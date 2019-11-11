Квартиру Януковича в Киеве сдали в аренду: за сколько можно снять

Квартира Виктора Януковича на Оболонской набережной теперь сдана в аренду и уже приносит доход государству. Об этом сообщил глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Антон Янчук, передает "24 канал". Стоимость жилья "легитимного" оценили в 26,904 миллионов гривен и передали ее в управление ООО "СВМ Консалтинг".

"На момент передачи в управление, квартира была в непригодном для использования состоянии. Поэтому в доме управляющий сделал ремонт, закупил и установил дорогое оборудование, освещение, отремонтировал мансарду и котел, а также наладил систему отопления. Все делалось в соответствии с программой управления этой недвижимостью", - рассказал Антон Янчук.

Бывшая квартира Януковича на Оболонской набережной (фото: 24tv.ua)

Кстати, площадь элитного жилья 240 квадратных метров. Стоимость аренды жилья экс-президента 30 тысяч гривен в месяц.

"Арендатор снимает эту квартиру примерно за 30 тысяч гривен в месяц. Можно поднимать вопрос относительно цены –- в условиях свободного рынка такая недвижимость могла бы выглядеть дороже. Но невозможно сравнивать условия свободного рынка и передачу арестованного имущества в аренду. Найти арендатора, который согласится заехать в помещение, из которого через три дня его могут выселить, - крайне непросто", - рассказал Янчук.

Окна в бывшей квартире Януковича (фото: 24tv.ua)

Государство получает деньги от аренды бывшего президента-беглеца. Так, по состоянию на 5 ноября 2019 года получены доходы от управления в сумме 284 100 грн. За счет этих денег компенсированы все расходы на управление - 162 343 грн, уплачены налоги в сумме 80 007 грн и перечислены в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 грн.

Бывшая квартира Януковича на Оболонской набережной (фото: 24tv.ua)