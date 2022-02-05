В квартире днепрянина "поселились" 700 летучих мышей: жуткие фото
В Днепре на жилом массиве Красный Камень в одной из квартир нашли почти тысячу летучих мышей. Отмечается, что крылатые жили на балконе.
Так, инцидент произошел в пятницу, 4 февраля, рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, когда хозяева обнаружили в своей квартире летучих мышей, они не абы как удивились. Крылатых они нашли на балконе, где те организовали себе зимнюю спячку. Их насчитывалось 719.
Хозяева квартиры немедленно на место вызвали спасателей, которые загрузили летучих мышей в коробки и передали в Харьковский центр спасения рукокрылых.
В Днепре в квартире нашли 700 летучих мышей (dp.dsns.gov.ua)
Что делать, когда летучая мышь залетела в дом
- Главное не паниковать. Для вас и для зверя это большой стресс. Стоит вести себя максимально спокойно. Не дайте ему залететь внутрь квартиры. Откройте окна и постарайтесь направить его на полет на улицу.
- Нельзя сбивать летучую мышь. В частности, так его можно травмировать. Если животное перестало летать и село, возьмите плотные перчатки и постарайтесь взять его в руки. Запрещено брать летучих мышей голыми руками.
- Держите летучую мышь правильно. Нужно, чтобы его крылья были прижаты к телу. Зафиксируйте большой палец под подбородком, чтобы мышь не могла вас укусить.
- Выпустите мышь на улицу.
Ранее мы сообщали, что в Днепре в ванной среди ночи обнаружили летучую мышь.
Также мы писали, что в Харькове университет атаковали стаи летучих мышей. В частности, нашли 70 незваных гостей.