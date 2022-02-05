У квартирі дніпрянина "оселилися" 700 кажанів: моторошні фото

У Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь в одній із квартир знайшли майже тисячу кажанів. Зазначається, що крилаті жили на балконі.

Так, інцидент стався У п'ятницю, 4 лютого, розповіли у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

Так, коли господарі виявили у своїй квартирі кажанів, вони не аби як здивувалися. Крилатих вони знайшли на балконі, де ті організували собі зимову сплячку. Їх налічувалося 719.

Господарі квартири негайно на місце викликали рятувальників, які завантажили кажанів у коробки та передали до Харківського центру порятунку рукокрилих.

У Дніпрі в квартирі знайшли 700 кажанів (dp.dsns.gov.ua)

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