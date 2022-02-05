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У квартирі дніпрянина "оселилися" 700 кажанів: моторошні фото

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Дніпро, Субота 05 лютого 2022 19:02
У квартирі дніпрянина "оселилися" 700 кажанів: моторошні фото У Дніпрі в квартирі знайшли кажанів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь в одній із квартир знайшли майже тисячу кажанів. Зазначається, що крилаті жили на балконі.

Так, інцидент стався У п'ятницю, 4 лютого, розповіли у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

Так, коли господарі виявили у своїй квартирі кажанів, вони не аби як здивувалися. Крилатих вони знайшли на балконі, де ті організували собі зимову сплячку. Їх налічувалося 719.

Господарі квартири негайно на місце викликали рятувальників, які завантажили кажанів у коробки та передали до Харківського центру порятунку рукокрилих.

У квартирі дніпрянина &quot;оселилися&quot; 700 кажанів: моторошні фотоУ квартирі дніпрянина &quot;оселилися&quot; 700 кажанів: моторошні фотоУ квартирі дніпрянина &quot;оселилися&quot; 700 кажанів: моторошні фото

У Дніпрі в квартирі знайшли 700 кажанів (dp.dsns.gov.ua)

Що робити, коли кажан залетів у будинок

  • Головне не панікувати. Для вас і для звіра це великий стрес. Варто поводитися максимально спокійно. Не дайте йому залетіти всередину квартири. Відкрийте вікна та постарайтеся направити його на політ надвір.
  • Не можна збивати кажана. Зокрема, так його можна травмувати. Якщо тварина перестала літати та сіла, візьміть щільні рукавички й постарайтеся взяти його в руки. Заборонено брати кажанів голими руками.
  • Тримайте кажана правильно. Потрібно, щоб його крила були притиснуті до тіла. Зафіксуйте великий палець під підборіддям, щоб миша не могла вас вкусити.
  • Випустіть кажана надвір.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі у ванній серед ночі виявили кажана.

Також ми писали, що що у Харкові університет атакували зграї кажанів. Зокрема, знайшли 70 непроханих гостей.

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