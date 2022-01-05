В Днепре в ванной среди ночи обнаружили летучую мышь: как животное туда попало (фото)
В Днепре в ванной комнате одной из квартир среди ночи обнаружили летучую мышь. На помощь вызвали спасателей.
Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.
Как животное попало в квартиру
Так, инцидент произошел вчера, 4 января в 23:30 на проспекте Дмитрия Яворницкого. Отмечается, что владельцы квартиры обнаружили летучую мышь в ванной комнате.
"По прибытии к месту происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванной комнате дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили животное", - говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели рассказали, что летучую мышь выпустили на свободу за пределами города.
Также сейчас животные находятся в спячке и выпустили сейчас летучую мышь на волю - это обречь ее на гибель.
В Днепре ночью обнаружили летучую мышь (dp.dsns.gov.ua)
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