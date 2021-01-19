В "Квартале 95" рассказали, как шоу "Лига смеха" попало в Россию

Решение о продаже прав на запуск в России аналога украинского комедийного шоу "Лига смеха" приняла шведская компания Eccho Rights, которая является эксклюзивным представителем дистрибуции контента студии "Квартал 95" за пределами Украины.

Кроме того, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В "Студии "Квартал 95" отметили, что они не могут разглашать условия продажи франшизы, поскольку это коммерческая тайна.

Медиаэксперт Андрей Соломаха рассказал, что стоимость продажи франшизы "Лиги смеха" российскому каналу "CTC" может начинаться от 500 тысяч долларов. При этом многое зависит от договоренностей.

Покупку франшизы украинского шоу подтвердил участник креативной команды российской "Лиги смеха" редактор "Международного союза КВН" Евгений Донских.

По его словам, "CTC Медиа" уже давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и "Лига смеха".

Стоит отметить, что "Лига смеха" - это украинское телевизионное шоу, которо появилось в 2015 году.

Напомним, что кастинг для команд в российскую "Лигу смеха" пройдет 25-27 января в Москве. Коллектив сможет выступить в любом юмористическом жанре: миниатюра, пародия, стендап, импровизация и т.д.

Ранее в "Квартале 95" пошутили о смерти Кернеса, но украинцы не оценили юмор.