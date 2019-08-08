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В "Квартале 95" определились с заменой Зеленского: фото нового актера

STYLERТелешоу    08.08.2019 - 15:30
В "Квартале 95" определились с заменой Зеленского: фото нового актера
Место Владимира Зеленского в "Квартале 95" не будет пустовать (коллаж РБК-Украина)

Владимира Зеленского в "Квартале 95" заменит популярный комик

Владимир Зеленский после того, как вступил в должность президента Украины, перестал принимать участие в шоу от "Квартала 95" и потерял статус лидера студии. Теперь главным "квартальщиком" стал Евгений Кошевой. 

Но юмористы решили, что без Зеленского им никак не обойтись. Поэтому не так давно был проведен кастинг среди комиков, которые могли бы пародировать президента в "Вечернем Квартале". 

В &quot;Квартале 95&quot; определились с заменой Зеленского: фото нового актера

Участники шоу "Вечерний Квартал" (фото: kvartal95.com)

Как сказал Кошевой в комментарии "Знай.ua", сейчас "квартальщики" "на финишной прямой выбора".

"Это, скорее всего, будет Юра Великий, который был одним из братьев Шумахеров. Как известно, один уехал очень далеко. Кто точно будет пародировать Вову - вы узнаете в Одессе 13 августа на нашем концерте", - сказал он.

 

Юрий Великий будет пародировать Зеленского в "Квартале 95" (фото: instagram.com/yuri_velikiy)

Ну, а роль первой леди, заверил Кошевой, останется за Еленой Кравец, которая не так давно показала истинное лицо.

Отметим, что Юрий Великий в своем Instagram уже похвастался новым статусом и образом.

Юрий Великий пародирует Зеленского

Ранее стало известно, кем Владимир Зеленский мечтает стать после своего президентства.

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