"Квартал 95" вляпался в громкий скандал: украли чужие шутки

Юмористический проект "Дизель шоу" обвинил "Квартал 95" в воровстве шуток. Плагиат со стороны коллег был проиллюстрирован в ролике, который 13 июня был опубликован в соцсети Instagram.

Между двумя украинскими юмористическими проектами возник серьезный конфликт. Он связан с тем, что во время недавнего выступления студии "Квартал 95" использовали шутки, с которыми "дизеля" выступали в 2015 году.

"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!" - указано в сообщении к видео.

Квартал 95 попал в новый скандал из-за Дизель Шоу

Некоторых подписчиков удивил такой поступок "квартальцев". Другие, напротив, посчитали, что "Дизель шоу" повели себя некорректно. Поскольку не стали изначально обсуждать проблему с коллегами, а решили сразу выставить на всеобщее обозрение:

Воровать - очень подло.

У Вас намного лучше.

Не вижу ничего ужасного... Неприятная ситуация, но, если "Дизель шоу" имеет притензии, то почему эту ситуацию не прояснить с самим "Кварталом"?

Ну, у вас же была шутка только про английский язык, а в "Квартале" про большинство уроков.

Номера совершенно разные.

Вам жалко?

Квартал 95 попал в новый скандал из-за Дизель Шоу

Напомним, на росТВ показывают сериал "Квартала 95".