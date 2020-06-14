"Квартал 95" вляпался в громкий скандал: украли чужие шутки

Сеть была шокирована увиденным
Юмористический проект "Дизель шоу" обвинил "Квартал 95" в воровстве шуток. Плагиат со стороны коллег был проиллюстрирован в ролике, который 13 июня был опубликован в соцсети Instagram.
Между двумя украинскими юмористическими проектами возник серьезный конфликт. Он связан с тем, что во время недавнего выступления студии "Квартал 95" использовали шутки, с которыми "дизеля" выступали в 2015 году.
"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!" - указано в сообщении к видео.
Квартал 95 попал в новый скандал из-за Дизель Шоу
Некоторых подписчиков удивил такой поступок "квартальцев". Другие, напротив, посчитали, что "Дизель шоу" повели себя некорректно. Поскольку не стали изначально обсуждать проблему с коллегами, а решили сразу выставить на всеобщее обозрение:
Квартал 95 попал в новый скандал из-за Дизель Шоу
Напомним, на росТВ показывают сериал "Квартала 95".
Автор: Дарья Яновская