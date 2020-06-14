"Квартал 95" вляпався у гучний скандал: вкрали чужі жарти

Мережа була шокована побаченим
Гумористичний проект "Дизель шоу" звинуватив "Квартал 95" в крадіжці жартів. Плагіат з боку колег був проілюстрований у ролику, який 13 червня опублікували у соцмережі Instagram.
Між двома українськими гумористичними проектами виник серйозний конфлікт. Він пов'язаний з тим, що під час недавнього виступу студії "Квартал 95" використовували жарти, з якими "дизеля" виступали в 2015 році.
"Мабуть миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з "Кварталу". І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас вже вважають "живими класиками", але авторське право в нашій країні ніхто не відміняв. Або ми чогось не знаємо?!" - зазначено у повідомленні до відео.
Деяких підписників здивував такий вчинок "квартальщиків". Інші, навпаки, порахували, що "Дизель шоу" повели себе некоректно. Оскільки не стали спочатку обговорювати проблему з колегами, а вирішили відразу виставити на загальний огляд:
Квартал 95 потрапив у новий скандал через Дизель Шоу
Нагадаємо, на ростб показують серіал "Кварталу 95".
Автор: Дарина Яновська