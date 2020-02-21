"Квартал 95" привел в бешенство украинцев в годовщину расстрелов на Майдане

Квартал 95 опубликовал неоднозначный пост в соцсети и разозлил украинцев
"Квартал 95" снова попал в скандал. На этот раз на странице юмористов в Facebook появился неоднозначный пост в день годовщины расстрелов на Майдане.
"Я не забуду вогонь у центрі столиці,
І мужні навколо лиця - країна сильних людей!
Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей", - написали на странице "кварталовцев".
В России покажут еще один сериал "Квартала 95": качественный русскоязычный контент
Скриншот поста (facebook.com/kvartal95)
Украинцы сразу же обратили внимание на слова про шевроны и написали, что на Майдане шевроны носили только "беркутовцы". Также люди публикуют фотографии, которые доказывают их слова. Отметим, что пользователи под постом написали около 800 комментариев, в которых выразили свой гнев и недоумение написанным.
Скриншот комментариев