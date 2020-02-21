"Квартал 95" привів в сказ українців в роковини розстрілів на Майдані

Квартал 95 розлютив українців (Колаж РБК-Україна)

Квартал 95 опублікував неоднозначний пост в соцмережі і розлютив українців

"Квартал 95" знову потрапив у скандал. На цей раз на сторінці гумористів у Facebook з'явився неоднозначний пост в день річниці розстрілів на Майдані.

"Я не забуду вогонь у центрі столиці,

І мужні навколо лиця - країна добрих людей!

Я пам'пам'ятаю, хто за країну загинув,

Шевронів своїх не скинувши. Країна мужніх людей", - написали на сторінці "кварталівців".

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Скріншот поста (facebook.com/kvartal95)

Українці одразу ж звернули увагу на слова про шеврони і написали, що на Майдані шеврони носили тільки "беркутівці". Також люди публікують фотографії, які доводять їх слова. Зазначимо, що користувачі під постом написали близько 800 коментарів, в яких висловили свій гнів і подив написаним.

Поздоровляю. Цими шевронами ви перевершили ебонітові палички.

Це було важко, справді важко. Альо ві впорались. Молодці які.

Шевронів? Оце зашквар...огида до вас. Потрібно всім просто ігнорувати їх концерти, коли в залі буде порожньо - інше будуть співати. Якщо вже настільки плюють в очі тим, хто вшановує та пам'ятає Героїв Небесної Сотні. Ганьба кварталу 95!

Чомусь, коли читаю допис на цю тему на вашій сторінці, виникає відчуття відрази.

Ві, які в тому числі доклалися до того, що люди на цій стіні - вже не з нами. Бридко.

Шевронів своїх не скинувши????? це ви про Беркут??? ви що усі там ібаньки в кварталі 95??????

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