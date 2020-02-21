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"Квартал 95" привів в сказ українців в роковини розстрілів на Майдані

STYLERЖиття    21.02.2020 - 09:49
"Квартал 95" привів в сказ українців в роковини розстрілів на Майдані
Квартал 95 розлютив українців (Колаж РБК-Україна)

Квартал 95 опублікував неоднозначний пост в соцмережі і розлютив українців

"Квартал 95" знову потрапив у скандал. На цей раз на сторінці гумористів у Facebook з'явився неоднозначний пост в день річниці розстрілів на Майдані.

"Я не забуду вогонь у центрі столиці,
І мужні навколо лиця - країна добрих людей!
Я пам'пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинувши. Країна мужніх людей", - написали на сторінці "кварталівців".

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&quot;Квартал 95&quot; привів в сказ українців в роковини розстрілів на МайданіСкріншот поста (facebook.com/kvartal95)

Українці одразу ж звернули увагу на слова про шеврони і написали, що на Майдані шеврони носили тільки "беркутівці". Також люди публікують фотографії, які доводять їх слова. Зазначимо, що користувачі під постом написали близько 800 коментарів, в яких висловили свій гнів і подив написаним.

  • Поздоровляю. Цими шевронами ви перевершили ебонітові палички.
  • Це було важко, справді важко. Альо ві впорались. Молодці які.
  • Шевронів? Оце зашквар...огида до вас. Потрібно всім просто ігнорувати їх концерти, коли в залі буде порожньо - інше будуть співати. Якщо вже настільки плюють в очі тим, хто вшановує та пам'ятає Героїв Небесної Сотні. Ганьба кварталу 95!
  • Чомусь, коли читаю допис на цю тему на вашій сторінці, виникає відчуття відрази.
  • Ві, які в тому числі доклалися до того, що люди на цій стіні - вже не з нами. Бридко.
  • Шевронів своїх не скинувши????? це ви про Беркут??? ви що усі там ібаньки в кварталі 95??????

&quot;Квартал 95&quot; привів в сказ українців в роковини розстрілів на Майдані&quot;Квартал 95&quot; привів в сказ українців в роковини розстрілів на МайданіСкріншот коментарів

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