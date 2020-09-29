"Квартал 95" отменил концерты в охваченной протестами Беларуси

"Квартал 95" не будет выступать в Беларуси (фото: facebook.com.kvartal95)

Юмористы из "Квартал 95" хотели ехать на гастроли в Беларусь, но решили не рисковать

"Квартал 95" отменил запланированные гастроли в Беларуси из-за протестов в стране в связи с инаугурацией Александра Лукашенко.

"Запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране", - рассказали представители студии "Квартал 95" в комментарии Styler.

Отметим, что вплоть до 29 сентября на сайте студии "висела" афиша выступлений в соседней с нами стране. Концерты "кварталовцев" должны были пройти в Гродно, Бресте, Минске и Гомеле.

Скриншот с сайта "Студии "Квартал 95"

Отметим, что эти концерты юмористов должны были состояться в Беларуси еще летом, но тогда были отменены из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 26 сентября в Минске возобновились акции протеста против режима Александра Лукашенко, который недавно провел свою тайную инаугурацию. Протесты были так называемой "репетицией народной инаугурации" оппозиционерки Светланы Тихановской, которая провозгласила себя законно избранным лидеров Беларуси.

Как мы сообщали ранее, Евгений Кошевой заявил, что не возьмет Владимира Зеленского назад в студию "Квартал 95" после окончания президентской каденции.

Также мы писали о том, что недавно Евгений Кошевой рассказал, как звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец заразилась коронавирусом, что помешало актрисе взять участие в съемках новых выпусков популярного шоу "Вечерний Квартал".