"Квартал 95" скасував концерти в охопленій протестами Білорусі

"Квартал 95" не буде виступати в Білорусі (фото: facebook.com.kvartal95)

Гумористи з "Квартал 95" хотіли їхати на гастролі в Білорусь, але вирішили не ризикувати

"Квартал 95" скасував заплановані гастролі в Білорусі через протести в країні в зв'язку з інавгурацією Олександра Лукашенка.

"Заплановані концерти "Вечірнього Кварталу" в Білорусі в листопаді не відбудуться у зв'язку з поточними подіями в світі і країні", - розповіли представники студії "Квартал 95" в коментарі Styler.

Відзначимо, що аж до 29 вересня на сайті студії "висіла" афіша виступів в сусідній з нами країні. Концерти "кварталівців" повинні були пройти в Гродно, Бресті, Мінську та Гомелі.

Скриншот з сайту "Студії "Квартал 95"

Зазначимо, що концерти гумористів повинні були відбутися в Білорусі ще влітку, але тоді були скасовані через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, 26 вересня в Мінську поновилися акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, який нещодавно провів свою таємну інавгурацію. Протести були так званою "репетицією народної інавгурації" опозиціонерки Світлани Тихановської, яка проголосила себе законно обраним лідерів Білорусі.

Як ми повідомляли раніше, Євген Кошовий заявив, що не візьме Володимира Зеленського назад в студію "Квартал 95" після закінчення президентської каденції.

Також ми писали про те, що нещодавно Євген Кошовий розповів, як зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець заразилася коронавірусом, що завадило актрисі взяти участь у зйомках нових випусків популярного шоу "Вечірній Квартал".