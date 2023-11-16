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Кусачки, стакани і ролекси: блогерка показала, що з собою у сумочці носить MELOVIN

Що носить в сумці MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Юлія Любченко

Маша - львівська блогерка, яка зупиняє людей на вулицях та просить показати, що вони носять з собою у сумочках.

А от що носить у своєму рюкзаці MELOVIN, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram- сторінку блогерки.

Що MELOVIN носить з собою в сумці 

Молода блогерка Маша Батіг вже дізналась, що з собою носять MamaRika, Андрій Джеджула, Parfeniuk, Laud, Ксюша Манекен та інші зірки українського шоу-бізнесу.

Та цього разу в кадр дівчини випадково потрапив MELOVIN, який залюбки показав, що носить в рюкзаку. 

Нещодавно співак був у Львові з вуличним концертом і під час вечірніх прогулянок його вхопив відомий блогер Ніколас Карма, який дізнався, скільки коштує Look артиста. А також пощастило його впіймати й Маші Батіг. 

Фішка дівчини в тому, що вона пропонує своїм героям викласти речі на спеціальну велику дошку, щоб глядачі мали змогу роздивитися що ж там за предмети знаходяться у сумках відомих людей та простих перехожих. 

Варто сказати, що це досить цікавий формат, оскільки таким чином зірки стають трохи ближчими до людей та розкриваються з нових сторін, адже ці всі відео не є запланованими.

Як виявилось, MELOVIN носить з собою досить незвичні речі, а саме: 

  • одноразові стаканчики 
  • кусачки (але для чого не сказав) 
  • книга "Дофамінове покоління", яку артист радить прочитати
  • ролекси, які співак, за його словами, придбав на звичайному ринку в Бангкоку 
  • парфуми 
  • ролик для очищення одягу з липучками. 

Доволі цікавий набір з собою носить юнак, але всі ці речі йому точно потрібні. До речі він дуже відверто й щиро поспілкувався з Машею Батіг та залишив свій автограф на її білій дошці для речей та залишив приємні емоції, як авторці блогу, так і глядачам, адже підійшов до цього з позитивом.

Раніше ми розповідали про те, що Ніколас Карма розсекретив вартість луку епатажного співака MELOVIN.

Також читайте наш матеріал про те, що MELOVIN назвав свою невиліковну хворобу.

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MELOVINблогерка