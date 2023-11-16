Кусачки, стакани і ролекси: блогерка показала, що з собою у сумочці носить MELOVIN

Що MELOVIN носить з собою в сумці

Молода блогерка Маша Батіг вже дізналась, що з собою носять MamaRika, Андрій Джеджула, Parfeniuk, Laud, Ксюша Манекен та інші зірки українського шоу-бізнесу.

Та цього разу в кадр дівчини випадково потрапив MELOVIN, який залюбки показав, що носить в рюкзаку.

Нещодавно співак був у Львові з вуличним концертом і під час вечірніх прогулянок його вхопив відомий блогер Ніколас Карма, який дізнався, скільки коштує Look артиста. А також пощастило його впіймати й Маші Батіг.

Фішка дівчини в тому, що вона пропонує своїм героям викласти речі на спеціальну велику дошку, щоб глядачі мали змогу роздивитися що ж там за предмети знаходяться у сумках відомих людей та простих перехожих.

Варто сказати, що це досить цікавий формат, оскільки таким чином зірки стають трохи ближчими до людей та розкриваються з нових сторін, адже ці всі відео не є запланованими.

Як виявилось, MELOVIN носить з собою досить незвичні речі, а саме:

одноразові стаканчики

кусачки (але для чого не сказав)

книга "Дофамінове покоління", яку артист радить прочитати

ролекси, які співак, за його словами, придбав на звичайному ринку в Бангкоку

парфуми

ролик для очищення одягу з липучками.

Доволі цікавий набір з собою носить юнак, але всі ці речі йому точно потрібні. До речі він дуже відверто й щиро поспілкувався з Машею Батіг та залишив свій автограф на її білій дошці для речей та залишив приємні емоції, як авторці блогу, так і глядачам, адже підійшов до цього з позитивом.