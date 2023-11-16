Кусачки, стаканы и ролексы: блогер показала, что с собой в сумочке носит MELOVIN

Маша - львовская блогерша, которая останавливает людей на улицах и просит показать, что они носят с собой в сумочках.
А вот что носит в своем рюкзаке MELOVIN, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-страницу блогерши.
Молодая блогерша Маша Батиг уже узнала , что с собой носят MamaRika, Андрей Джеджула, Parfeniuk, Laud, Ксюша Манекен и другие звезды украинского шоу-бизнеса.
Но на этот раз в кадр девушки случайно попал MELOVIN, который охотно показал, что носит в рюкзаке.
Недавно певец был во Львове с уличным концертом и во время вечерних прогулок его поймал известный блогер Николас Карма, который узнал, сколько стоит Look артиста. А также посчастливилось его поймать и Маше Батиг.
Фишка девушки в том, что она предлагает своим героям выложить вещи на специальную большую доску, чтобы зрители имели возможность рассмотреть, что там за предметы находятся в сумках известных людей и простых прохожих.
Стоит сказать, что это довольно интересный формат, поскольку таким образом звезды становятся немного ближе к людям и раскрываются с новых сторон, ведь все эти видео не запланированы.
Как оказалось, MELOVIN носит с собой довольно необычные вещи, а именно:
Довольно интересный набор с собой носит юноша, но все эти вещи ему определенно нужны. Кстати, он очень откровенно и искренне пообщался с Машей и оставил свой автограф на ее белой доске для вещей, также он оставил приятные эмоции, как автору блога, так и зрителям, ведь подошел к этому с позитивом.
Ранее мы рассказывали, что Николас Карма рассекретил стоимость лука эпатажного певца MELOVIN.
Также читайте наш материал о том, что MELOVIN назвал свою неизлечимую болезнь.