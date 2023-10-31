Курячі яйця корисні для здоров'я чи ні: вчені дали нарешті відповідь

Автори нового дослідження з Університету Коннектикуту (UCon) кардинально змінили підхід до вивчення користі яєць. Вони не стали вивчати, як споживання впливає на конкретні системи організму і захворювання, а зосередилися на більш широкому вивченню.

У більшості попередніх досліджень дослідники розглядали вплив яєць на конкретні біомаркери серцево-судинних захворювань, діабету, складу тіла, запалень, імунного здоров'я та анемії, а не на організм у цілому.

Для експерименту були запрошені добровольці у віці від 18 до 35 років. Протягом чотирьох тижнів вони вживали одну з трьох дієт: без яєць, з трьома яєчними білками в день або трьома цільними яйцями в день. Після 4 тижнів експерименту, учасники з повною відмовою від яєць перейшли на альтернативну дієту.

Готувати яйця учасники експерименту могли так, як вони вважали за краще. А після - вчені вивчали вплив різних яєчних дієт на метаболічні, імунні та гематологічні профілі учасників.

У зразках крові людей, які їли цільні яйця, значно збільшився вміст холіну, важливої поживної речовини, що міститься у жовтках. Ця речовина необхідна мозку та нервовій системі для регулювання пам'яті, настрою, м'язового контролю та інших функцій організму.

Метаболізм холіну приводить до утворення N-оксиду триметиламіну (ТМАО), і раніше вчені зв’язали ТМАО з хворобами серця. Проте, дослідники помітили, що ТМАО не змінився в учасників, що харчувалися цільними яйцями.

Також не було помічено будь-яких несприятливих змін в запаленні або рівні холестерину в крові. Яєчний білок сприяв збільшенню рівня ізолейцину в сироватці, маркера підвищеного ризику резистентності до інсуліну.

А вживання цілісних яєць знижує рівень гліцину в сироватці, маркера зниження ризику резистентності до інсуліну. А ще підвищувало гематокрит (показник частки еритроцитів в крові, що знижується при анемії. При цьому яєчні білки та цілісні яйця знижували кількість тромбоцитів у крові.

Що цікаво: серед учасниць були жінки, які брали комбіновані оральні контрацептиви (КОК) і ті, які не вживали пігулки. У зразках крові жінок, які не приймали таблетки, спостерігалося більше збільшення співвідношення загального холестерину до ЛПВП-холестерину ("хорошого"), який вважається фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Також в таких учасниць спостерігався більш високий рівень моноцитів в крові у порівнянні з тими, хто приймає КОК.

Моноцити - різновид лейкоцитів (білих кров'яних тілець), які знищують віруси, бактерії, грибки та інші небезпечні патогени.

У заключенні вчені наголосили, що вживання цілісних яєць для молодих людей набагато корисніше, ніж вживання тільки білка чи жовтка.