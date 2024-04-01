Куряче філе з томатами у вершковому соусі: рецепт неймовірно смачної вечері

Що треба для філе у вершковому соусі

Для приготування неймовірно смачної вечері вам знадобляться такі інгредієнти:

Куряче філе - 3 шт.

Томати - 2 шт.

Яйця курячі - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Сир твердий - 100 г

Вершки - 200 г

Часник - 3 зубчики

Соняшникова олія - 40 мл

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Зелень - до смаку

Як готувати філе з томатами

Для початку помийте філе, трохи почекайте, поки стече вода, та, за бажанням, наріжте на менші шматки або зробіть надрізи. Посоліть та поперчіть м'ясо.

Очистьте цибулю та наріжте її кільцями або дрібними кубиками. На пательні розігрійте олію та обсмажте цибулю та філе з двох сторін до легкого золотистого кольору.

В цей час помийте помідори, наріжте їх кубиками та додайте в пательню. Протушкуйте все, трохи перемішуючи помідори, протягом 5 хвилин.

Для соусу очистьте та подрібніть часник та натріть сир на тертці. Перемішайте теплі вершки з сиром та яйцями, додайте часник, сіль та перець до вашого смаку.

Залийте соусом філе та тушкуйте на маленькому вогні протягом 30 хвилин під кришкою.

Готове філе подавати з соусом та прикрашене подрібненою зеленню.