Курсант-дезертир через 4 роки повернувся в Україну на війну, але потрапив у суд: який вирок

Військовослужбовець, який чотири роки тому втік з частини та переховувався в Європі, повернувся в Україну та подався до військкомату, щоб вступити до лав ЗСУ та захищати батьківщину від російських окупантів. Однак чоловік натомість потрапив на лаву підсудних за своє минуле дезертирство.

Під час розгляду було встановлено, що у травні 2018 року обвинувачений, будучи солдатом-контрактником, самовільно залишив військову частину, вчинивши дезертирство.

Якийсь час пробув удома, а в листопаді перетнув державний кордон і поїхав до однієї з країн Європейського союзу, де працював на будівництві.

В Україну він повернувся наприкінці грудня 2022 року. Маючи намір поновитися на службі та захищати Україну, чоловік вирушив до військкомату за місцем проживання, проте "його не мобілізували, оскільки повідомили, що у нього не розірваний попередній контракт".

Підсудний свою провину визнав і щиро кається у скоєному, зазначається у матеріалі справи.

Чоловік пояснив, що на дезертирство його підштовхнули проблеми у сім'ї, через що він вирішив покинути службу, втікши з частини. Наразі фігурант "стверджував, що має бажання служити у Збройних Силах України, у зв'язку з чим, свідомо у військовий період повернувся в Україну".

При винесенні вироку судді врахували всі обставини та його каяття, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, а також щирі наміри обвинуваченого захищати Україну на війні.

Так, суд визнав чоловіка винним у дезертирстві, призначив йому до 5 років ув'язнення, при цьому звільнив від покарання з випробувальним терміном 3 роки.

Суд виніс вирок у справі курсанта-дезертира, який повернувся через 4 роки, щоб захищати Україну (фото: скрін reyestr.court.gov.ua)