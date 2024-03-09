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Курс підготовки для батьків-усиновлювачів: поради Тімура та Інни Мірошниченків у проекті Фонду Ахметова

Курс підготовки для батьків-усиновлювачів: поради Тімура та Інни Мірошниченків у проекті Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Одним із обов'язкових етапів для усиновлення чи створення прийомної сім‘ї є проходження майбутніми кандидатами у батьки спеціального навчального курсу. Цього вимагає держава, і не дарма: це додаткова міра безпеки для дитини. Завдяки змодельованим ситуаціям люди можуть усвідомити, з якими проблемами вони можуть зіткнутися у майбутньому. Лише після навчання кандидатів в усиновлювачі беруть на відповідний облік.

Про організаційні моменти щодо проходження курсу розповідає програма "Рінат Ахметов — Дітям. Сирітству — ні!" разом із зірковим подружжям Тімуром та Інною Мирошниченко.

"Кожна дитина, яка немає батьків, може бути травмована. І ми, як дорослі, маємо бути готовими взяти на себе відповідальність за вирішення проблем, які можуть виникнути", — говорить Тімур.

"Потрібно розуміти, що це можуть бути різні проблеми. Відтак ви маєте одразу з’ясувати, на що ви готові піти, а на що — ні", — додає Інна.

Тімур — український шоумен та актор, ведучий каналу "1+1 Україна", ведучий Нацвідбору на "Євробачення-2024" та конкурсу "Євробачення-2017", лауреат премії Celebrity Awards 2020 в номінації "Телеведучий року". Інна — адвокатка та блогерка.

Відеогайд "Кроки до дитини" — це зручний плейлист, який майбутні батьки можуть використовувати в будь-який момент та у будь-якому місці, щоб знайти відповіді на свої питання: https://bit.ly/41UPAqa

Зокрема, розглянуто такі теми:

— форми влаштування дитини до родини;

— хто може бути усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком, створити дитячий будинок сімейного типу;

— з чого почати, коли рішення про усиновлення прийнято в родині;

— курс підготовки батьків та взяття на облік як кандидатів;

— пошук дитини — де і як;

— знайомство з дитиною: як підготуватись та на що чекати;

— прийняття дитини в родину, офіційне всиновлення, опіка тощо;

— припинення виховання: у яких випадках це відбувається:

— особливості влаштування дитини до родини під час війни.

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Діти