Курс подготовки для родителей-усыновителей: советы Тимура и Инны Мирошниченко в проекте Фонда Ахметова

"Каждый ребенок, который нет родителей, может быть травмирован. И мы, как взрослые, должны быть готовы взять на себя ответственность за решение проблем, которые могут возникнуть", - говорит Тимур.

"Нужно понимать, что это могут быть разные проблемы. Следовательно, вы должны сразу выяснить, на что вы готовы пойти, а на что - нет", - добавляет Инна.

Тимур - украинский шоумен и актер, ведущий канала "1+1 Украина", ведущий Нацотбора на "Евровидение-2024" и конкурса "Евровидение-2017", лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий год". Инна - адвокат и блоггер.

Видеогайд "Шаги к ребенку" - это удобный плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы: https://bit.ly/41UPAqa

В частности, рассмотрены следующие темы:

- формы устройства ребенка в семью;

- кто может быть усыновителем, опекуном, приемным отцом, создать детский дом семейного типа;

- с чего начать, когда решение об усыновлении принято в семье;

- курс подготовки родителей и взятие на учет в качестве кандидатов;

- поиск ребенка - где и как;

- знакомство с ребенком: как подготовиться и чего ждать;

- принятие ребенка в семью, официальное усыновление, опека и т.д.;

- прекращение воспитания: в каких случаях это происходит:

- особенности устройства ребенка в семье во время войны.