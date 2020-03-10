Курс доллара: украинцам озвучили неожиданный прогноз

Курс доллара в Украине на фоне коронавируса может сильно измениться. Правда, по мнению экспертов, COVID-19 существенно повлияет на курс валют в нашей стране только в том случае, ели вспышка заболевания приведет к карантину в отдельных регионах.

"Пока мы имеем лишь один яркий пример влияния - экономика Китая, где коронавирус попал в поле зрения политиков и рынков в конце января. Это обернулось увеличенными "выходными" по случаю празднования Лунного Нового года, серьезно повлияв на экономическую активность в стране. Помимо спада в производственных отраслях, поскольку заводы стояли без работы, еще более резкий спад отмечается в сфере услуг", - рассказал в комментарии Styler глава украинского подразделения одной из европейских инвесткомпаний Владимир Позний.

Он отметил, что на фоне сводок о возрастающем числе заболевших, курс юаня проседал, потеряв около 3% за месяц. Однако юань - малоподвижная валюта.

Курс гривны же может оказаться намного более уязвимым по двум причинам. Первая: есть опасения, что замедление украинской экономики наложится на общемировое замедление или даже спад. Вторая: Народный банк Китая имеет значительные резервы, которые использует для стабилизации курса во времена волатильности. НБУ не располагает столь внушительными средствами, поэтому будет действовать осторожнее.

"Впрочем, все указанное - это лишь риски, но не основной сценарий. Правило "предупрежден - значит вооружен" вполне может подействовать для Украины. Весь мир видит последствия и борется с ними, что заставляет с оптимизмом смотреть в будущее", - резюмировал эксперт.

Читайте также о том, как обвал рынков повлияет на курс доллара и Украину.