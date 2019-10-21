Курс доллара в Украине: чего ждать в 2020 году

На курс доллара в Украине в 2020 году будут влиять много разных факторов. В соответствии с прогнозами НБУ и Министерства финансов, девальвация ниже 28 грн за 1 доллар США не ожидается. Такой прогноз в комментарии для Styler сделал банкир и финансист Станислав Лисянский.

По словам эксперта, только кардинальное изменение настроений нерезидентов, внешняя конъюнктура рынков и геополитическая ситуация могут изменить плановый прогноз украинского правительства.

Кроме того, Лисянский рассказал, чего ждать от курса доллара в ноябре и декабре этого года.

"24 октября пройдет заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики, на котором финансовый рынок ожидает очередное снижение учетной ставки. А это, в свою очередь, существенно повлияет на позиции ОВГЗ и гривны - уменьшит их инвестиционную привлекательность. И как следствие, запустит цепную реакцию, потому что приведет к снижению интереса нерезидентов к ОВГЗ и сокращение вливания валюты в экономику Украины и может стать причиной небольшой девальвации гривны", - говорит эксперт.

С другой стороны, в Украине ожидают рекордные поступления от продажи аграриями сельскохозяйственной продукции, что в состоянии полностью компенсировать дефицит.

Также, говорит Лисянский, Нацбанк в ожидании притока валюты увеличил плановый объем покупки на межбанковском валютном рынке Украины до $30 млн в день.

"Таким образом, мы не рассчитываем на значительную девальвацию. Прогноз по курсовому коридору - 24,5-26,5 грн за 1 доллар США до конца текущего года", - резюмировал он.

Курс доллара в Украине (иллюстративное фото)